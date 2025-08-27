Balean a jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; es trasladada a hospital de Acapulco

Más Información

Chilpancingo.- La jueza de Ejecución Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (), Isis Peralta Salvador, fue la mañana de este miércoles en Acapulco.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 7 de la mañana, en el fraccionamiento Costa Azul, a pasos de la Costera Miguel Alemán, Peralta Salvador fue atacada a balazos por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta.

El reporte indica que la jueza fue herida, sin embargo alcanzó a salir de su camioneta y pedir ayuda.

La jueza iba acompañada de su hijo quien resultó ileso.

La camioneta quedó estacionada y, según el reporte, tenía siete impactos de bala, dos de ellos en el parabrisas del lado del conductor, es decir donde iba Peralta Salvador.

La jueza fue trasladada a un hospital privado donde fue reportada estable.

Peralta Salvador es jueza Enjuiciamiento Penal en Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco.

La jueza se ha dejado ver con, Félix Salgado Macedonio, senador de la República y padre de la gobernadora, .

En 2022, el entonces subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, acusó a Peralta Salvador de “dilatar” una orden para catear cinco domicilios en los municipios de Iguala, Arcelia y San Miguel Totolapan donde presuntamente operaban los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, supuestos líderes de la organización criminal la.

La “dilatación” ocurrió tres meses antes de que en San Miguel Totolapan, según las autoridades, por órdenes de los hermanos Hurtado, masacraron a 22 personas, incluido el alcalde, el perredista Conrado Mendoza Almeda.

En diciembre del 2024, en Acapulco cuando salía de sus oficinas, fue asesinado el magistrado y ex presidente del TSJ, Edmundo Román Pinzón.

