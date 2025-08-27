Más Información
Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato; fue baleado dentro de un restaurante en Chiapas
Culiacán, Sin.- Siete pistolas, dos cargadores abastecidos, 29 cartuchos útiles, 110 dosis de polvo blanco, con características de cocaína, entre otros objetos, fueron localizados en módulos del centro penitenciario de Culiacán, tras una nueva revisión, derivada de un conato de violencia entre internos.
Este nuevo hallazgo se sumó al aseguramiento realizado en este mismo reclusorio hace solo 12 días derivado de un enfrentamiento en el que tres internos resultaron heridos, en donde se encontraron siete armas cortas, ocho cargadores abastecidos, nueve celulares, dos módems y porciones de drogas.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que la mañana de este miércoles, se alertó a las autoridades estatales y federales de un conato de riña en esta prisión, por lo que elementos de la Policía Estatal Preventiva con respaldo de elementos de las Bases de Operaciones de la Guardia Nacional realizó un nuevo esculque.
En la revisión, el personal militar de una de las Bases de Operaciones, brindó seguridad en la parte perimetral de este centro penitenciario, en donde en tres módulos revisados se encontró cinco pistolas calibre 9 milímetros, dos calibre 45, cargadores abastecidos.
También, se aseguró en los tres módulos inspeccionados 110 dosis de una sustancia, parecida a la cocaína, 22 envoltorios con una yerba verde, con las características de la marihuana, un modem para internet y dos radios, por lo que todo lo encontrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.
Cabe recordar que la mañana del pasado día 15 de agosto, se emitió una alerta, sobre una nueva riña entre internos y se divulgó que se escucharon detonaciones de armas de fuego, por lo que el ejército y la Guardia Nacional reforzó la vigilancia externa.
Sobre este hecho, se conoció que los internos Reymundo “N” de 28 años y Martín “N” de 44 años, tuvieron que ser trasladados en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica, presuntamente por lesiones de golpes, sobre el tercer interno, este fue curado en el servicio médico interno.
