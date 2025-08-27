Culiacán.- Un reporte de una nueva riña entre internos del Centro Penitenciario de Culiacán se emitió por lo que fuerzas federales refuerzan la seguridad externa, en tanto personal de la Policía Estatal Preventiva fue movilizada para ingresar y controlar la situación.

El nuevo hecho se da a solo 12 días de que tres internos de este centro reclusión de Culiacán resultaran heridos durante otra riña, dos de ellos tuvieron que ser trasladados en ambulancia a un hospital de la capital del estado sin que se revelara si las lesiones fueron provocadas por algún tipo de arma o fue por golpes.

Las autoridades no han dado a conocer si en este nuevo pleito entre internos se han escuchado detonaciones de armas de fuego como sucedió el pasado 15 de agosto, en donde una vez que controlada la situación, en un nuevo esculque fueron encontradas armas de fuego, cargadores y celulares.

Sobre los hechos registrados en la pasada riña, los internos Martín “N”, de 44 años, y Reymundo “N”, de 28 años, tuvieron que recibir atención médica en un hospital presuntamente por las heridas que presentaban producto de golpes, solo el tercer interno, cuya identidad no se dio a conocer, este fue atendido en el servicio médico del penal.

afcl/LL