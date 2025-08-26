Chalco, Méx.— El homicidio de la niña Dulce, de 12 años de edad, fue resultado de una pelea por la venta y distribución de drogas entre un familiar y un grupo rival, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al dar a conocer la detención de 10 personas involucradas en los hechos.

Los detenidos, de acuerdo a la fiscalía mexiquense, forman parte de una célula criminal dedicada al narcomenudeo y otros delitos de alto impacto, vinculada a un grupo delictivo originario de Michoacán. Fuentes confirmaron que se indetificaron como integrantes de la Familia Michoacana.

De acuerdo con las investigaciones, el 11 de agosto un grupo armado ingresó por la fuerza al domicilio de la niña en San Pablo Atlazalpan, como parte de una orden para “alinear a los distribuidores de droga de la zona”.

En el lugar, no encontraron a su objetivo, que era un familiar de la menor, por lo que decidieron abrir fuego contra quienes estaban en el domicilio, ahí tres adultos resultaron ilesos, pero Dulce murió.

El 12 de agosto fueron detenidos Francisco “N” alias El Bocho y Marco Antonio “N” alias El Búho, quienes tripulaban un Honda y portaban narcóticos.

El 16 de agosto se realizaron cuatro operativos simultáneos en Chalco que permitieron la captura de César Jair “N” alias El Güero, líder de la célula criminal y presunto autor de la agresión.

También se identificó a otro sujeto alias El Abejorro, siendo éste el responsable de dar la orden de “alinear” a todos los “tiradores” de droga de la zona.

Además, informó la fiscalía, se logró la detención de Juan Carlos “N” alias El Chipotles, Maximiliano “N” alias El Max, Arturo “N” alias El Ojos de Aguacate, Felipe “N” alias El Flaco, José de Jesús “N” alias El Chucho, Xóchitl “N” alias La Xoch y Nancy Elizabeth “N” alias La Güera.

Los probables implicados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco a disposición de un juez, quien los vinculó a proceso, con plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva, detalló la institución.

La fiscalía mexiquense descartó versiones que relacionaban el homicidio con deudas de la familia de la menor.

Había amenazas a familiar de Dulce

Asimismo, informó que el sujeto que era buscado en la casa de Dulce previamente había entrado en conflicto con integrantes del grupo criminal agresor quienes ya lo habían amenazado con anterioridad.

Le habían advertido que “dejara de vender droga por su cuenta” y colaborara con un grupo delictivo.