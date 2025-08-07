Cuautitlán Izcalli, Méx.— Al interior de un puesto de dulces quedó el cuerpo sin vida de una mujer presuntamente comerciante, herida de bala la mañana del miércoles, frente a un paradero de autobuses ubicado en los carriles laterales de la carretera México-Querétaro.

De acuerdo con reportes policiales, un hombre que le acompañaba en el negocio, también fue herido de bala y trasladado de emergencia a un hospital de la zona.

La mujer fue abordada por dos personas que viajaban en motocicleta, quienes se aproximaron al puesto donde estaba para dispararle y posteriormente huir hacia el interior de la colonia Valle de la Hacienda.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, al interior del puesto metálico de color blanco se localizaron ocho casquillos de arma de fuego.

Además, al respecto el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó que atendieron el reporte de agresiones a una persona del sexo femenino y señaló que “los primeros reportes oficiales sugieren que la agresión estuvo dirigida directamente en su contra”.

El ataque ocurrió a las 7:00 de la mañana, en la colonia Valle de la Hacienda. La escena fue acordonada por elementos de la policía municipal, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y del Ejército.

El cuerpo sin vida de la mujer quedó al interior del puesto de venta de dulces, donde también quedó una motoneta.

En ese predio se instaló un tianguis, a un costado de la incorporación de la carretera México-Querétaro hacia la avenida Huehuetoca, donde comerciantes que llegaron temprano, refirieron haber escuchado múltiples disparos y luego observaron escapar a los agresores.

Tras casi cinco horas de haberse reportado el homicidio de la mujer, agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recabar indicios.