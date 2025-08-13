Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en el asesinato de Dulce, menor de 12 años, en Chalco, Estado de México, fue por presuntos vínculos por parte de la pareja de la madre de la menor con narcomenudeo.

“Del lamentable homicidio de la menor de 12 años: la información que se tiene, al momento, es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con narcomenudeo.

“Cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor, es cuando este sujeto escapa —por el que iban— y los agresores matan a la niña. Está relacionada, esa casa y la pareja de la mamá de la menor, con narcomenudeo más que por una deuda”, explicó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Lee también SSPC: Asesinato de niña de 12 años en Chalco es por vínculos de familiares con narcomenudeo; no se trató de una deuda, asegura

Del caso y del de Fernando, cuyo cuerpo fue hallado el 4 de agosto en una vivienda en Los Reyes La Paz, también se refirió la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

“Debe ser para nosotros una situación de vergüenza, de dolor”, expresó visiblemente emocionada, con la voz entrecortada y secándose las lágrimas.

“Estas situaciones nos deben de sacudir como sociedad porque me pregunto qué nos faltó para poder llegar a tiempo y poder salvar la vida de un niño inocente, además, qué nos faltó como sociedad para poder prevenir la muerte de Dulce y garantizarle lo que siempre decimos como discurso que es un espacio libre de violencia”, dijo.

Lee también Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

“¡No podemos olvidar a Fernandito!” dijo entre lágrimas y la gente le aplaudió. “¡No podemos hacer a un lado a Dulce!”, agregó.

La mandataria estatal visitó ese municipio para poner en funcionamiento el Centro Libre para las Mujeres de Chalco.

Al término del evento, la gobernadora se trasladó a una agencia funeraria de la colonia Casco de San Juan a cabecera municipal de Chalco para ofrecer sus condolencias a la familia de Dulce.

La menor de 12 años fue asesinada la mañana del lunes en su vivienda de la comunidad de San Pablo Atlazalpan, en Chalco. Fernando, de 5 años, presuntamente fue asesinado debido a que su madre debía mil pesos.