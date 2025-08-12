Más Información

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en el caso del , una menor de 12 años de Chalco, Estado de México, es por presuntos vínculos por parte de la pareja de la madre de la menor con el narcomenudeo.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, el secretario indicó que la pareja de la mamá de menor escapó.

"Sobre el lamentable homicidio de la menor de 12 años, la información se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con el narcomenudeo.

"Cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor es cuando este sujeto se logra escapar, por el que iban, y los agresores matan a la niña. Están relacionada esa casa y la pareja de la mamá, de la menor con narcomenudeo más que por una deuda", explicó.

En Palacio Nacional, y en relación al caso del, quien fue asesinado por una deuda de mil pesos por parte de sus padres en el municipio de La Paz, también en el Estado de México, el titular de la SSPC destacó la creación de una nueva unidad de atención Especializada en esa entidad para atender este tipo de casos, y en donde habrá 300 elementos destinados a dar un mejor servicio para evitar que vuelva a ocurrir un caso así.

"En el caso del menor de cinco años que ya todos conocidos que sí fue por una deuda, ayer la Fiscalía de Justicia del Estado de México, anunció la creación de una nueva Unidad de Atención Especializada en donde va haber 300 elementos destinados a un mejor servicio para evitar que vuelva a ocurrir una situación así".

Asesinan a niña de 12 años

Este lunes, una niña de 12 años, identificada como Dulce, murió tras haber recibido impactos de arma de fuego en un presunto ataque directo contra sus familiares mientras se encontraban en una vivienda en la calle Reforma, en el poblado San Pablo Atlazalpan, en Chalco.

De acuerdo con fuentes policiales, a las 4:50 horas del lunes 11 de agosto, el C2 de Chalco recibió un reporte sobre una menor lesionada. Al llegar al domicilio, la supuesta madre de la menor informó a los elementos del ataque, quienes confirmaron que la menor estaba en el suelo con heridas visibles por proyectiles de arma de fuego en brazos y piernas.

A las 5:20 horas los paramédicos llegaron a la vivienda y confirmaron el fallecimiento.

