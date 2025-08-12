Más Información

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Luego que se dio a conocer que la muestra jubilada, , quien fue secuestrada y asesinada el mes pasado por un grupo del crimen organizado por negarse a pagar una extorsión, fue agredida, torturada y violentada, el fiscal general de la República (FGR), mencionó que no llevan el caso, pero pedirá a la fiscalía de Veracruz que amplíe la información.

"La Fiscalía de Veracruz ha llevado este asunto, les toca a ellos. Ellos han estado dando los resultados y nosotros les vamos a pedir que por favor los amplíen en todo lo posible para que ustedes tengan esa información", comentó en la conferencia matutina de la presidenta,

Lee también

La fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadans, precisó que la víctima falleció a consecuencia de la “agresión, tortura y violencia ejercida” durante su cautiverio que inició el 18 de julio.

De acuerdo con la gobernadora Rocío Nahle, la profesora jubilada falleció a causa de un infarto tras ser violentada, de acuerdo con personal forense de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses