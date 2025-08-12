Luego que se dio a conocer que la muestra jubilada, Irma Hernández Cruz, quien fue secuestrada y asesinada el mes pasado por un grupo del crimen organizado por negarse a pagar una extorsión, fue agredida, torturada y violentada, el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero mencionó que no llevan el caso, pero pedirá a la fiscalía de Veracruz que amplíe la información.

"La Fiscalía de Veracruz ha llevado este asunto, les toca a ellos. Ellos han estado dando los resultados y nosotros les vamos a pedir que por favor los amplíen en todo lo posible para que ustedes tengan esa información", comentó en la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

La fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadans, precisó que la víctima falleció a consecuencia de la “agresión, tortura y violencia ejercida” durante su cautiverio que inició el 18 de julio.

De acuerdo con la gobernadora Rocío Nahle, la profesora jubilada falleció a causa de un infarto tras ser violentada, de acuerdo con personal forense de la Fiscalía General del Estado (FGE).

kicp/apr