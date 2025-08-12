Más Información

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal en , en donde destacó el reforzamiento de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, y la baja en homicidios en Culiacán.

En Palacio Nacional, el secretario reconoció que Sinaloa todavía no se encuentra en la situación que se desea, por lo que garantizó que el Gabinete de Seguridad estará acudiendo permanentemente a esa entidad hasta que la situación se restablezca por completo.

"La estrategia continúa, ha sido un reforzamiento por parte de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina. Se han incrementado las operaciones, como lo anunciamos la semana pasada, habido liberaciones y localizaciones de personas privadas de la libertad.

"Si nosotros revisamos la cantidad o la cifra de homicidios en Culiacán que hay en el último mes es mucho más baja a los últimos dos meses".

"Sabemos que no es todavía la situación que queremos, pero vamos a estar de manera permanente yendo, como hemos estado yendo con el Gabinete de Seguridad por instrucciones de la Presidenta, hasta que la situación se restablezca por completo".

