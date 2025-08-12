Más Información
FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero
Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice
Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos
"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 12 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Baja homicidio doloso 25.3 % desde inicio del sexenio: SESNSP; destacan 22 homicidios menos diarios en comparación con 2024
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hay una disminución del 25.3 % en el delito de homicidio doloso a nivel nacional. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Se han recolectado 5 mil armas mediante el programa "Sí al desarme, sí a la paz": Segob; se han instalado 264 comités de paz
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, del 10 de enero a la fecha se han recolectado 5 mil armas de fuegos mediante el programa "Sí al desarme, sí a la paz". Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Reporta García Harfuch captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo homicidio en 20% en Sinaloa, dice
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó la detención de objetivos prioritarios del grupo delictivo de “La Barredora”, ante el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del exgobernador Adán Augusto López. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
García Harfuch presenta avances contra la extorsión; se recibieron 18 mil llamadas a través del 089
Como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, El titular de Seguridad, García Harfuch, informó que se recibieron más de 18 mil llamadas a través del 089. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Sorprendentes las decisiones de EU por negociar con delincuentes extraditados: FGR
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que son "muy sorprendentes" las decisiones de las autoridades estadounidenses al negociar con delincuentes extraditados por México, y que no coinciden con los procedimientos de nuestra ley. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
“Ni son más ni son menos”; exconsejeros electorales pueden participar en reforma electoral: Sheinbaum
Tras instalarse la Comisión Presidencial para la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde pueden participar en el proceso, como cualquier otro ciudadano porque “ni son más ni son menos”. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL