La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 12 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Baja homicidio doloso 25.3 % desde inicio del sexenio: SESNSP; destacan 22 homicidios menos diarios en comparación con 2024

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hay una disminución del 25.3 % en el delito de homicidio doloso a nivel nacional. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Se han recolectado 5 mil armas mediante el programa "Sí al desarme, sí a la paz": Segob; se han instalado 264 comités de paz

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, del 10 de enero a la fecha se han recolectado 5 mil armas de fuegos mediante el programa "Sí al desarme, sí a la paz". Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Reporta García Harfuch captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó la detención de objetivos prioritarios del grupo delictivo de “La Barredora”, ante el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del exgobernador Adán Augusto López. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

García Harfuch presenta avances contra la extorsión; se recibieron 18 mil llamadas a través del 089

Como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, El titular de Seguridad, García Harfuch, informó que se recibieron más de 18 mil llamadas a través del 089. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sorprendentes las decisiones de EU por negociar con delincuentes extraditados: FGR

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que son "muy sorprendentes" las decisiones de las autoridades estadounidenses al negociar con delincuentes extraditados por México, y que no coinciden con los procedimientos de nuestra ley. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“Ni son más ni son menos”; exconsejeros electorales pueden participar en reforma electoral: Sheinbaum