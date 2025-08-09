Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

Entre porras, globos de color blanco y flores avanzó el cortejo fúnebre para el sepelio del niño Fernando, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 4 de agosto al interior de un predio de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó el cuerpo a la familia del menor de 5 años y este sábado lo llevaron a un panteón municipal, luego de que presuntamente le fue arrebatado a su madre para exigirle el pago de un préstamo por mil pesos.

Al niño Fernando lo sepultan tras haberlo localizado dentro de un costal blanco y atado de manos con unas vendas, de acuerdo con lo vertido el viernes 8 de agosto en la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de tres personas.

Lee también Fijan prisión preventiva justificada a los tres presuntos asesinos del niño Fernando; son acusados del delito de desaparición de persona

Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”, son los tres imputados a quienes investigan por el probable delito de desaparición de persona en agravio de un menor de edad y quienes permanecen en el Penal de Nezahualcóyotl al decretar un juez prisión preventiva justificada.

Noemí Marcelina, madre de Fernando, declaró ante la autoridad judicial haber insistido para que le devolvieran al menor y afirmó que las personas detenidas se negaron.

Fabiola Villa, abogada de la familia del niño Fernando, indicó que a los imputados también les podrían girar orden de aprehensión por los delitos de homicidio doloso y privación ilegal de la libertad.

Lee también Mil pesos que cobraron con la vida de un niño; esto es lo que se sabe del caso de Fernando en Los Reyes La Paz