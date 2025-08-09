Más Información

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

Aranceles de Trump: el mandatario amplía uso de tarifas para alcanzar objetivos de seguridad nacional, reporta el Washington Post

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Entre porras, globos de color blanco y flores avanzó el cortejo fúnebre para el sepelio del , cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 4 de agosto al interior de un predio de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz.

La entregó el cuerpo a la familia del menor de 5 años y este sábado lo llevaron a un panteón municipal, luego de que presuntamente le fue arrebatado a su madre para exigirle el pago de un préstamo por mil pesos.

Al niño Fernando lo sepultan tras haberlo localizado dentro de un costal blanco y atado de manos con unas vendas, de acuerdo con lo vertido el viernes 8 de agosto en la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de tres personas.

Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”, son los tres imputados a quienes investigan por el probable delito de desaparición de persona en agravio de un menor de edad y quienes permanecen en el Penal de Nezahualcóyotl al decretar un juez prisión preventiva justificada.

Noemí Marcelina, madre de Fernando, declaró ante la autoridad judicial haber insistido para que le devolvieran al menor y afirmó que las personas detenidas se negaron.

Fabiola Villa, abogada de la familia del niño Fernando, indicó que a los imputados también les podrían girar orden de aprehensión por los delitos de homicidio doloso y privación ilegal de la libertad.

