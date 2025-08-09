Nezahualcóyotl, Méx.— En la audiencia inicial de los tres arrestados por el caso de la muerte del niño Fernando, que fue retenido porque su madre tenía una deuda de mil pesos; la mamá del menor, Noemí Marcelina, decidió declarar y dijo que buscó en diversas ocasiones que le devolvieran a su hijo desde el 28 de julio.

Dos días después, la madre afirmó que llegó de nuevo al domicilio de los imputados para pedir que le devolvieran al menor, lo cual le fue negado.

Para el 2 de agosto, hizo otro intento y en esa ocasión le contestaron que se lo había llevado su padre. Ahí, aseguró que el papá de Fernando no se hacía responsable de él, por lo cual no creyó en esa versión y para el 4 de agosto le indican de nuevo que se lo llevó otro familiar, su abuela, acción que fue negada por ella.

Ese mismo día dio parte a las autoridades y tras ingresar al inmueble, un olor fétido fue el que llamó la atención de los policías municipales de Los Reyes La Paz que estuvieron presentes en la búsqueda del menor.

Al interior de un costal blanco, envuelto con cobijas y bolsas negras fue como encontraron el cuerpo sin vida de Fernando, tras un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y policías municipales de Los Reyes La Paz, señaló el agente del Ministerio Público durante la audiencia inicial.

Durante su exposición, el agente de la FGJEM mencionó a la autoridad judicial que en el cuerpo encontraron lesiones y fracturas, principalmente, en la cabeza, clavícula y costillas, así como diversos moretones.

De las primeras investigaciones también se desprende que el cuerpo del menor ya tenía de 3 a 5 días de haber fallecido cuando fue hallado.

Por su parte, al salir de la audiencia inicial, la abogada de la familia, Fabiola Villa mencionó que el menor padeció de muchas lesiones y afirmó que no estaba mal de piernas para que se estuviera cayendo solo, como testificó Lilia “N”, quien expuso que el niño cayó en repetidas ocasiones sin que nadie le hiciera algo.