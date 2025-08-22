Toluca, Méx.—Por mes la Secretaría de Seguridad del Estado de México asegura 12 vehículos de alta gama que son robados y los delincuentes pretenden llevar a los municipios de la zona sur de la entidad.

“Tenemos la instrucción de tener mayor control de ese tipo de vehículos, tenemos un sistema especial tecnológico que nos permite poder alertarnos con tiempo antes de que entren a la zona sur del estado, no siempre se logra, pero si estamos combatiendo de manera exitosa y pocos son los que se llegan a internar en la zona sur del estado hablando de los que son de alta gama” señaló Martín Domínguez Reséndiz, director General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

A través del sistema especial de tecnología con el que cuenta la SSEM se ha podido detectar que estas unidades que, en su mayoría son camionetas, van presuntamente para el crimen organizado.

En diez municipios del Estado de México se concentra 66% de los robos de vehículos principalmente de unidades que rebasan los 500 mil pesos, por ello las autoridades han enfocado la vigilancia en los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tultepec, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl y Chalco, que son las demarcaciones con mayor incidencia en este delito.

Valle de México con más robos

Ante la gran cantidad de autos de alta gama que circulan por municipios del Valle de México, esta zona se ha convertido en el principal foco rojo de robo de vehículos de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad estatal.

Actualmente el Valle de México alberga 60% de las unidades que son robadas; en la mayoría de los casos los dueños son despojados de su unidad con violencia.

“En Valle México es donde tenemos una concentración más elevada y los municipios del Valle Oriente, pero en este caso son más reducidos los robos, en Valle de México se tiene mayor plusvalía y además de su colindancia con la Ciudad de México”, refirió el director General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la SSEM.

Una vez que logran robar una unidad, los delincuentes alteran la serie del motor para evadir a la autoridad en algunos filtros u operativos, explicó el titular del área especializada.