Toluca, Méx.— El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, Jaime Valadez Aldana, informó que han denunciado más de 12 cuentas de redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook por identificar a falsos gestores que ofrecen trámites vehiculares en la entidad, poniendo en peligro la información y el patrimonio de la ciudadanía.

“Antes sólo los encontraban en los despachos, en las tienditas de la esquina, ahora están muy de moda los coyotes en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, donde ellos salen a decir que la gestión en el Estado de México es muy complicada y con ellos pueden tener la certeza y tranquilidad de obtener su trámite vehicular de una manera fácil y sencilla”, comentó. El subsecretario indicó que esto es falso, puesto que con ellos el trámite cuesta más al no sólo tener que pagar los derechos del estado, sino también pagar por sus servicios de gestoría.

Añadió que ponen en riesgo su información personal y su patrimonio al entregar documentos que pueden ser utilizados en prácticas indebidas como la clonación de vehículos.

“La realidad es que ponen sus documentos personales y su patrimonio en manos de un total desconocidos, que no sabe qué harán con esos papeles, hay casos de vehículos clonados porque un ciudadano de buena fe le entrega su documentación a un gestor, quien les saca copias y puede utilizar esa información para implantársela a otro vehículo”.

Valadez Aldana destacó que han reforzado su campaña de concientización para que la ciudadanía no recurra a los falsos gestores o coyotes; la dependencia mantiene un monitoreo constante al exterior de los módulos de atención y en redes sociales para identificar estas prácticas y denunciarlas; recordó que el sistema presencial y en línea que ha habilitado la secretaría para realizar el trámite, es eficiente y fácil.

“En ese sentido nosotros continuamos con nuestras múltiples campañas, buscamos dar de baja todos los sitios que ofrecen a través de redes el servicio, y buscamos decirle a la ciudadanía que nos den un voto de confianza y si se les hace muy complicado, nos marquen al 800 715 4350 para que los orientemos”, agregó.