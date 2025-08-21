Este agosto se cumplió un año de la peor inundación en la historia de los habitantes de seis colonias de Chalco. El colapso del viejo Colector Solidaridad, construido hace más de tres décadas, dejó bajo aguas negras a casi 2 mil viviendas y las calles se convirtieron en ríos pestilentes, lo que obligó a muchas familias a abandonar sus hogares.

A un año de las inundaciones en Chalco, las calles se encuentran con las marcas de la nueva tubería y siguen pendiente la pavimentación de calles. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

En febrero pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el gobierno estatal y municipal, inició la construcción del nuevo Colector Solidaridad para resolver la problemática.

En un tiempo récord, como lo definió su titular, Efraín Morales López, se concluyó la obra en casi cuatro meses, la cual consta de mil metros de tubería de 2.44 metros de diámetro, un cárcamo de bombeo y la rehabilitación de tramos dañados del colector viejo.

A un año de las inundaciones en Chalco, las calles se encuentran con las marcas de la nueva tubería y siguen pendiente la pavimentación de calles; aunque por donde pasa la nueva ruta del Trolebús la avenida luce totalmente remodelada. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

En junio comenzó la operación del colector, lo que ha evitado nuevas inundaciones en las colonias más afectadas, como Culturas de México y Jacalones.

Con información de Emilio Fernández

