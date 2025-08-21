Más Información
Este agosto se cumplió un año de la peor inundación en la historia de los habitantes de seis colonias de Chalco. El colapso del viejo Colector Solidaridad, construido hace más de tres décadas, dejó bajo aguas negras a casi 2 mil viviendas y las calles se convirtieron en ríos pestilentes, lo que obligó a muchas familias a abandonar sus hogares.
En febrero pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el gobierno estatal y municipal, inició la construcción del nuevo Colector Solidaridad para resolver la problemática.
En un tiempo récord, como lo definió su titular, Efraín Morales López, se concluyó la obra en casi cuatro meses, la cual consta de mil metros de tubería de 2.44 metros de diámetro, un cárcamo de bombeo y la rehabilitación de tramos dañados del colector viejo.
En junio comenzó la operación del colector, lo que ha evitado nuevas inundaciones en las colonias más afectadas, como Culturas de México y Jacalones.
Con información de Emilio Fernández
