Chalco, Méx.— Tres meses después de que entró en operación la línea del Trolebús Santa Marta-Chalco, a partir del próximo domingo los usuarios podrán ascender y descender en las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal, que han permanecido cerradas porque se encuentran en la zona cero donde se concluyeron las obras hidráulicas para evitar inundaciones como las de hace un año.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó que las unidades articuladas ya circulan por la avenida Solidaridad, la cual estuvo cerrada, al igual que las tres estaciones mientras se realizaba la construcción del Colector Solidaridad.

Los operadores pasan por las estaciones Unión de Guadalupe y Covadonga, pero sin subir o bajar pasajeros, lo cual ocurrirá hasta el próximo 24 de agosto, según dio a conocer en su cuenta de X Martín López Delgado, director del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE).

“El próximo domingo iniciaremos con la operación del servicio en estas estaciones de la L11”, dijo.

Las unidades articuladas pasan por esos dos puntos sin detenerse cuando pasan en ambas direcciones, de Santa Marta a Chalco y de Chalco a Santa Marta.

Las que proceden de Santa Marta se desvían por la avenida José María Martínez para dirigirse hacia el Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Chalco porque la estación Ejidal, ubicada en el centro de ese municipio, está terminada, pero no está abierta.

Las que salen del Cetram de Chalco circulan por la carretera México-Cuautla, continúan su recorrido por el bulevar Cuauhtémoc y luego se incorporan por la avenida José María Martínez, hasta su entronque a la avenida Solidaridad y luego hacia la autopista México-Puebla, hasta concluir su camino en Santa Marta.

Las estaciones Unión de Guadalupe y Covadonga, comunidades que se encuentran en el límite de Chalco con Valle de Chalco, se encuentran listas para operar, igual que la Ejidal, que se ubica en la cabecera municipal chalquense, pero por ahora continúan cerradas a los pasajeros.

El ayuntamiento de Chalco se encargó de pintar guarniciones, banquetas y pasos peatonales por donde se encuentra la ruta del Trolebús.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable de la edificación del Colector Solidaridad, se comprometió a concluir las obras complementarias, que incluyen las del sistema de transporte público, a finales de julio. La operación del Trolebús Santa Marta-Chalco comenzó formalmente a brindar el servicio a los usuarios de esa región del Estado de México el 18 de mayo pasado.

Por la edificación del Colector Solidaridad, parte del concreto hidráulico de la avenida Solidaridad, que ya estaba listo desde hace varios meses, tuvo que ser levantado para introducir la tubería en esa área, ubicada en la zona cero, y cuando se terminó el proyecto se tuvo que construir otra vez.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno determinaron crear una ruta alterna para que iniciara operaciones la línea de servicio público. El próximo domingo, la ruta originalmente trazada será la que sigan las unidades articuladas.

Aún faltan por terminarse tres estaciones que se encuentran sobre la autopista México-Puebla, sobre el viaducto elevado.