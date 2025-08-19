Más Información

Sheinbaum ratificó trabajo de Adán Augusto, asegura Monreal; descarta cambios en la coordinación del Senado

Sheinbaum ratificó trabajo de Adán Augusto, asegura Monreal; descarta cambios en la coordinación del Senado

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez

Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos

Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos

ONU-DH México condena asesinato de activista trans Katia Daniela Medina Rafael; exigen investigación pronta y eficaz

ONU-DH México condena asesinato de activista trans Katia Daniela Medina Rafael; exigen investigación pronta y eficaz

Chalco, Méx.— El próximo domingo se podrán en operación las tres estaciones del Trolebús Santa Marta-Chalco que se encuentran en la zona cero, al concluirse las obras hidráulicas que se llevaban a cabo, además de la rehabilitación de la infraestructura del sistema de transporte público.

Martín López Delgado, director del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, informó en su cuenta de X que este lunes se realizó un recorrido de prueba por las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal para verificar el paso correcto de las unidades por ese tramo.

“El próximo domingo iniciaremos con la operación del servicio en estas estaciones de la L11”, detalló.

Esas tres estaciones del Trolebús Santa Marta-Chalco fueron cerradas mientras se construía el Colector Solidaridad.

La alcaldesa morenista de Chalco, Abigail Hernández, comentó en días pasados que personal del ayuntamiento se encargó de pintar guarniciones, banquetas y pasos peatonales por donde se encuentra la ruta.

El compromiso de la Conagua, responsable de la edificación del Colector Solidaridad, fue concluir las obras complementarias a finales de julio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses