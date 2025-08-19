Chalco, Méx.— El próximo domingo se podrán en operación las tres estaciones del Trolebús Santa Marta-Chalco que se encuentran en la zona cero, al concluirse las obras hidráulicas que se llevaban a cabo, además de la rehabilitación de la infraestructura del sistema de transporte público.

Martín López Delgado, director del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, informó en su cuenta de X que este lunes se realizó un recorrido de prueba por las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal para verificar el paso correcto de las unidades por ese tramo.

“El próximo domingo iniciaremos con la operación del servicio en estas estaciones de la L11”, detalló.

Esas tres estaciones del Trolebús Santa Marta-Chalco fueron cerradas mientras se construía el Colector Solidaridad.

La alcaldesa morenista de Chalco, Abigail Hernández, comentó en días pasados que personal del ayuntamiento se encargó de pintar guarniciones, banquetas y pasos peatonales por donde se encuentra la ruta.

El compromiso de la Conagua, responsable de la edificación del Colector Solidaridad, fue concluir las obras complementarias a finales de julio.