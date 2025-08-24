Tras más de tres meses de permanecer cerradas, las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal del Trolebús de Chalco-Santa Marta comenzaron a operar hoy.

Así lo anunció el director General del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México, Martín López Delgado.

“A patir de hoy iniciamos la operación del servicio en las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal”, indicó el funcionario a través de X.

La Línea 11 del Trolebús, que va de Chalco, Estado de México, a Santa Marta, en la capital, fue inaugurada el pasado 18 de mayo, pero no operaban las estaciones Unión de Guadalupe, Ejidal, La Covadonga, Teotongo, La Virgen y Xico.

Con la apertura de las tres estaciones, estas son las que funcionan actualmente:

Santa Marta

Parque de la Mujer

Cuauhtémoc

Puente Rojo

Puente Blanco

Parque Tejones

Unión de Guadalupe

La Covadonga

Ejidal

José María Martínez

Amalinalco

Chalco

