Ixtapaluca, Méx.-Residentes de colonias de Ixtapaluca y de Valle de Chalco, bloquean la autopista México-Puebla en sus dos sentidos, además del carril confinado del Trolebús Santa Martha-Chalco, para exigir la construcción de una estación en esa zona.

Los manifestantes se apostaron sobre la carretera de peaje, a la altura de la Caseta Vieja, en el kilómetro 28, en el límite de Valle de Chalco e Ixtapaluca, para impedir la circulación de los vehículos y de las unidades eléctricas, lo que ha ocasionado problemas severos al tránsito.

Los manifestantes impidieron la circulación de los vehículos y de las unidades eléctricas, lo que ha ocasionado problemas severos al tránsito. Foto: Especial.

Los vecinos de las colonias El Molino, San Isidro, Providencia y El Triunfo demandan que se construya una estación del Trolebús en la Caseta Vieja porque les quedan muy lejos las otras estaciones que se edificaron tanto en la misma autopista México-Puebla, como en la avenida Solidaridad, en Valle de Chalco.

Las estaciones Parque Tejones y Puente Blanco se encuentran a más más de dos kilómetros de distancia de la Caseta Vieja, que es el punto donde se bajan para dirigirse a las comunidades donde viven miles de ellos.

Apenas el 13 de agosto realizaron otro bloqueo en el mismo punto y el 26 de marzo también cerraron la vialidad por esa razón.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, encargado de la operación de la Línea 11 informó que por el cierre de la autopista, se realizan corridas provisionales de la terminal Chalco a Parque Tejones.

La alternativa para los conductores es utilizar la carretera federal México-Puebla aunque también presenta carga vehicular considerable.

Los inconformes soliciten que se presenten al lugar del bloqueo autoridades para que les resuelvan sus demandas.

