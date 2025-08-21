Cuautitlán Izcalli, Mex.- El servicio del Tren Suburbano tendrá variaciones en la frecuencia del paso por las estaciones, durante este viernes 22 y sábado 23 de agosto.

Lo anterior debido a trabajos de conexión de vías con el ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La empresa operadora del Tren Suburbano dio a conocer la información la tarde de este jueves, a través de sus redes sociales.

Lee también: Delfina Gómez inaugura extensión de la Plaza Galerías Metepec; destaca a Edomex como líder en generación de empleos

“Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días”, precisó Ferrocarriles Suburbanos.

En la estación Lechería, ubicada en Cuautitlán Izcalli, es donde comienza el ramal al AIFA.(21/08/25) Foto: Arturo Contreras.

En la estación Lechería, ubicada en Cuautitlán Izcalli, es donde comienza el ramal al AIFA, para extenderse a lo largo de 23 kilómetros de vías hasta llegar a la terminal aeroportuaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr