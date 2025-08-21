Más Información

Cuautitlán Izcalli, Mex.- El servicio del tendrá variaciones en la frecuencia del paso por las estaciones, durante este viernes 22 y sábado 23 de agosto.

Lo anterior debido a trabajos de conexión de vías con el ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles .

La empresa operadora del Tren Suburbano dio a conocer la información la tarde de este jueves, a través de sus redes sociales.

Lee también:

“Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días”, precisó Ferrocarriles Suburbanos.

En la estación Lechería, ubicada en Cuautitlán Izcalli, es donde comienza el ramal al AIFA.(21/08/25) Foto: Arturo Contreras.
En la estación Lechería, ubicada en Cuautitlán Izcalli, es donde comienza el ramal al AIFA.(21/08/25) Foto: Arturo Contreras.

En la estación Lechería, ubicada en Cuautitlán Izcalli, es donde comienza el ramal al AIFA, para extenderse a lo largo de 23 kilómetros de vías hasta llegar a la terminal aeroportuaria.

