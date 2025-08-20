Tultepec, Mex.— La construcción del puente vehicular de San Pablito, que forma parte de las obras complementarias del Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), está a punto de concluirse. Sin embargo, pobladores refieren que están en desacuerdo con la adecuación de un paso peatonal sobre la estructura vehicular.

EL UNIVERSAL visitó la zona de obras en el Ejido de San Pablito, donde vecinos señalaron que el cruce peatonal coexistirá con los vehículos, para poder cruzar las vías del tren una vez que sea confinada con malla ciclónica, por lo que buscarán que la estructura tenga reductores de velocidad.

Jesús Ochoa reconoció que las autoridades les han informado sobre los avances del proyecto que atraviesa la avenida Recursos Hidráulicos, sobre las vías del tren de carga y por las vías por donde transitará el Suburbano.

“Lo ideal sería que tengan reductores de velocidad arriba, porque nunca falta alguien que lleva prisa o que de plano maneja muy rápido; poniéndoles eso ya será más seguro para la gente que suba. La solicitud se hará, por lo pronto ya casi lo acaban”, dijo Ochoa.

Con la pavimentación de la avenida San Pablito, en ambos extremos del puente vehicular, el proceso estaría casi listo para su operación. “Lo que nos han venido diciendo es que ya está casi listo, después de más de un año que lo empezaron. Les faltan detalles arriba y en el paso peatonal. Todavía se puede pasar por la vía del tren a la Recursos Hidráulicos, sólo se atora uno cuando pasa el de carga y la bronca ya será cuando le pongan toda la malla para no pasar”, dijo Sebastián Lovera, habitante de Tultepec.

El puente vehicular de San Pablito consta de dos carriles y tiene una banqueta peatonal.