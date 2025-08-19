Tlalnepantla, Méx.— Este año quedarán concluidos los estudios de demanda para la construcción del Trolebús Ixtapaluca, un proyecto que contempla un recorrido de 11.3 kilómetros con 11 estaciones, informaron autoridades de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov).

En conferencia de prensa, Rosa María Zúñiga, titular del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico mexiquense, y Merari Hurtado Rellstab, coordinadora de Programas y Proyectos Estratégicos, adelantaron que a finales de 2025 se comenzará el procedimiento de licitación de la obra.

Los estudios, realizados por la consultora Transconsult, ganadora de la licitación pública LP-SITRAMYTEM, tuvieron una inversión de 5 millones de pesos e incluyen análisis de frecuencia, ascenso y descenso de pasajeros, origen-destino, modelos financieros, reestructuración de rutas y definición del modelo de negocio.

Las autoridades de la Semov precisaron que el trazo definitivo dependerá de los resultados de estos estudios, los cuales también incluyen la reestructuración de las rutas alimentadoras del Trolebús Chalco-Santa Marta, que se integrarán al sistema de Ixtapaluca.

La Subsecretaría de Movilidad es la encargada de llevar a cabo las mesas de diálogo con los concesionarios del transporte para coordinar la integración de estas rutas alimentadoras, precisaron.

El proyecto busca ser una alternativa de transporte sustentable. “Estamos enfocados en transportes amigables con el medio ambiente. Son obras complejas por el derecho de vía, pero los trazos deben responder a la demanda real”, señaló Zúñiga.

El Trolebús Ixtapaluca se conectará con la línea Chalco-Santa Marta, de 18.5 kilómetros, lo que consolidará un sistema integral de trolebuses en la zona oriente del Valle de México. Dentro de este plan, se prevé, además, la nueva ruta del Mexibús Vicente Villada-Panteón Los Rosales, que enlazará con la Línea 1 a Pantitlán y que fue anunciada por autoridades estatales, así como federales.

Con el Trolebús Ixtapaluca, la Secretaría de Movilidad estima una reducción de hasta 47 minutos en los tiempos de traslado, que actualmente son de dos horas.

El proyecto forma parte del Plan Integral de Intervención de la Zona Oriente del Estado de México, enfocado en modernizar unidades, mejorar infraestructura y articular con sistemas masivos para dignificar el transporte público.

La población beneficiada del Trolebús Ixtapaluca serán alrededor de 900 mil habitantes de los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco. Se prevé que el sistema sea utilizado diariamente por 40 mil pasajeros.