La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con el gabinete de Seguridad, investigan el asesinato en Ixtapaluca de un hombre identificado como padre del joven Johan Alain Hernández Vázquez, desaparecido desde septiembre de 2024.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno apoya a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.

“La secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) ha estado haciendo un gran trabajo, ella se ha reunido con todos los colectivos. Ahí donde se requiera apoyo, se da apoyo, está en comunicación constante con los familiares de personas que buscan a sus hijos, a sus familiares.

“Y ahora se está en el proceso de implementación de las nuevas leyes para atender casos de desaparición y apoyo a personas que buscan a sus familiares. Ha estado haciendo muy buen trabajo Rosa Icela y va a seguir, va a continuar”, dijo la Presidenta.

