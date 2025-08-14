La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 14 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el que hayan salido de la pobreza 13.4 millones de mexicanos como reportó ayer el Inegi, es muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y que la consigna "Por el bien de todos, primero los pobres", no es solo una consigna, sino una realidad en México. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Insiste Sheinbaum en que EU debe hacer su parte contra fentanilo, tráfico de armas y lavado

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió otra vez en que Estados Unidos debe hacer su parte contra el fentanilo, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Detienen en EU a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, revela Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex, fue detenido en EU, por presuntos actos de corrupción en el caso Odebrecht. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Turismo reporta aumento de 13.8% de visitantes internacionales; apuestan por el turismo comunitario con nueva certificación

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), reportó indicadores positivos del sector turístico, así como la llegada de más visitantes internacionales a nuestro país. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Sheinbaum da espaldarazo a Villamil para otro periodo al frente del SPR; “está haciendo un buen trabajo”, asegura

La Mandataria federal defendió a Jenaro Villamil para que esté otro periodo al frente del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Sheinbaum llama a que sitios tolerados para consumo de marihuana en CDMX no se conviertan en puntos de narcomenudeo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que los centros de tolerancia para el consumo de marihuana en la Ciudad de México no se presten para ser puntos de narcomenudeo y que generen problemas de inseguridad. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Fiscalía de Edomex y gabinete de Seguridad investigan asesinato de padre buscador en Ixtapaluca: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con el gabinete de Seguridad, investigan el asesinato en Ixtapaluca de un hombre identificado como padre del joven Johan Alain Hernández Vázquez, desaparecido desde septiembre de 2024. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot