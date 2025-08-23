Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Más Información
El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que una mujer cayó en un socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero.
En redes sociales, el Jefe Vulcano informó que la mujer fue entregada a una ambulancia del ERUM para su traslado.
La oquedad se encuentra en la esquina de Avenida 8 Talismán y Eduardo Molina, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Al parecer, la mujer iba caminando cuando el socavón se abrió y cuya profundidad es de casi dos metros, por lo que se observa en imágenes difundidas en redes.
