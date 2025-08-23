Más Información

Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

El Pentágono crea medalla de defensa de la frontera con México; prioridad, asegurar zona limítrofe

El Pentágono crea medalla de defensa de la frontera con México; prioridad, asegurar zona limítrofe

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

Reducción del espacio 420 en Glorieta Violeta fue para liberar paso peatonal: Gobierno capitalino; acción fue unilateral, dice colectivo

Reducción del espacio 420 en Glorieta Violeta fue para liberar paso peatonal: Gobierno capitalino; acción fue unilateral, dice colectivo

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que una mujer cayó en un en la .

En redes sociales, el informó que la mujer fue entregada a una ambulancia del ERUM para su traslado.

Lee también:

Foto: Especial.
Foto: Especial.

La oquedad se encuentra en la esquina de Avenida 8 Talismán y Eduardo Molina, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al parecer, la mujer iba caminando cuando el socavón se abrió y cuya profundidad es de casi dos metros, por lo que se observa en imágenes difundidas en redes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses