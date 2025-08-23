Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que una mujer cayó en un socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En redes sociales, el Jefe Vulcano informó que la mujer fue entregada a una ambulancia del ERUM para su traslado.

Lee también: El nivel de las 3 presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala ha incrementado en más de 150 millones de metros cúbicos: Conagua

Foto: Especial.

La oquedad se encuentra en la esquina de Avenida 8 Talismán y Eduardo Molina, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al parecer, la mujer iba caminando cuando el socavón se abrió y cuya profundidad es de casi dos metros, por lo que se observa en imágenes difundidas en redes.

#AlMomento Rescatamos a una persona que cayó en un socavón en la esquina de Av. Talismán y Eduardo Molina, en GAM. Fue entregada a una ambulancia del ERUM para su traslado. #ServicioConcluido.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/o4fpkHlDKr — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 23, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr