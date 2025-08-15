La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la inauguración del primer Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDÉN) en el Parque del Mestizaje, en la Gustavo A. Madero, un espacio inspirado en las Utopías -que construyó Brugada en Iztapalapa- que cuenta con espacios recreativos para las infancias.

Se trata de un sitio que cuenta con diversas actividades recreativas, como tirolesas, pista BMX, un carrusel, trenecito, arenero, velaria cultural, fuentes, un parque canino, entre otras actividades para la población.

Tras hacer el corte de listón de la obra, junto al alcalde Janecarlo Lozano, la jefa de Gobierno destacó la importancia de rescatar el espacio público de la Ciudad de México como un “acto de justicia social” para la población, pues dijo, que es en estos espacios donde la gente disfruta.

Abren primer “EDÉN” en el Parque del Mestizaje en GAM. Foto: Especial.

“Recuperar el espacio público en la Ciudad de México es un acto de justicia social, es justicia territorial y en esta ciudad tenemos como objetivo combatir las desigualdades y una de ellas es la desigualdad territorial, porque lo que no tenemos cerca no existe para la mayoría de la población”, dijo.

El EDEN es un espacio de 50 mil metros cuadrados recuperado por la alcaldía Gustavo A. Madero, en el que se colocaron 319 luminarias nuevas para la seguridad de quienes lo visiten. Cuenta con un área infantil de 20 mil metros cuadrados,con una red de tirolesas con 480 metros lineales y hasta 12 metros de altura, así como juegos infantiles nuevos, velaria para actividades culturales, carrusel, arenero monumental, trenecito, muro de escalada y pista de ciclismo BMX, entre otros espacios.

El nuevo EDÉN cuenta con diversas actividades recreativas Foto: Especial.

Como parte de la remodelación de este parque también se rehabilitaron las esculturas de la zona, incluidas las de los icónicos Indios Verdes.

