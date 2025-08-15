Al momento se registra un incendio en una fábrica de peluches en la alcaldía Iztacalco; Bomberos de la Ciudad de México, paramédicos del ERUM y Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atienden el siniestro.

El fuego fue reportado en el negocio ubicado sobre avenida del Recreo, entre Pascual Orozco y Eje 2 Oriente, colonia Los Reyes Iztacalco.

El incendio comenzó poco antes de las 15:00 horas de este viernes 15 de agosto de 2025: (Foto: Francisco Rodríguez)

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llevan laborando en la zona desde poco antes de las 15:00 horas.

Por las labores de bomberos y cuerpos de emergencia se encuentra cerrada la circulación en ambos sentidos de avenida del Recreo.

Persona de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Policía capitalina apoya con cierres viales en la zona y a agilizar la vialidad para quienes deben pasar por allí.

La columna de humo por el incendio se aprecia a varios cientos de metros a lo lejos.

El negocio que se quema sería una fábrica de peluches, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

