El inmueble de la Benito Juárez donde este 15 de agosto se registró una explosión era un edificio antiguo, de alrededor de 60 años, el cual es necesario apuntalar, adelantó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.

La secretaria afirmó que en este momento es imposible habitar este edificio, por lo que este día será tapeado para evitar el ingreso de cualquier persona y resguardar los objetos que quedaron dentro de quienes lo habitaban.

“Es necesario apuntalar este edificio, es imposible habitarlo en este momento, pero posteriormente, el día de hoy también va a ser tapeado totalmente para evitar ingresos de cualquier persona al lugar, y resguardar las cosas que todavía están de las personas que vivían dentro del edificio”, dijo.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, dijo que la reparación del inmueble tardará alrededor de 4 meses. (Foto: Luis Camacho | El Universal)

Indicó que los trabajos de rehabilitación del inmueble demorarán alrededor de cuatro meses a partir de ahora y hasta el momento en que los afectados puedan regresar a sus viviendas.

Urzúa Vanegas explicó que a las personas afectadas se les está permitiendo el ingreso al inmueble, uno por uno, para sacar sus documentos personales, medicinas o animales de compañía que quedaron al interior.

Además, dijo, se les dará la posibilidad de trasladarse a un hotel, así como a dos refugios de la Ciudad de México para que tengan en donde pasar la noche. En tanto que el Invi les otorgará un apoyo de renta, a su salida del hotel, mientras se realiza el proyecto de rehabilitación.

