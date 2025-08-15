Alcaldía Benito Juárez confirma reapertura de Plaza Mítikah tras recibir documentación requerida; garantiza seguridad de los asistentes, dice

Este viernes a las 2 de la tarde se reabrió la Plaza comercial Mítikah, luego de una revisión de las medidas de protección civil y de la documentación del lugar, hecha por la alcaldía Benito Juárez.

Fue la propia administración de la plaza quienes informaron de la reapertura tras tres días de cierre, luego de un incidente en un elevador que dejó a dos personas lesionadas.

"Nos complace informarles que, tras recibir la confirmación oficial por parte de las autoridades y concluir satisfactoriamente todas revisiones y certificaciones necesarias, Mítikah Centro Comercial reanudará operaciones el día de hoy, 15 de agosto, a partir de las 14:00 horas", informó el área administrativa del centro comercial.

Lee también: Apoyo para uniformes y útiles escolares en CDMX: ¿Cuándo cae el apoyo?

La reapertura ya fue confirmada por la alcaldía Benito Juárez a través de sus redes sociales.

"Alcaldía Benito Juárez informa que una vez que autoridades de la Plaza Comercial presentaron ante la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil la documentación requerida, esta fue analizada y cumple con lo solicitado para garantizar la seguridad de los asistentes", informó la demarcación.

Los documentos que la plaza entregó a la alcaldía fueron el Programa Interno de Protección Civil, aval de verificación de los elevadores y las escaleras mecánicas en la plaza y las bitácoras de mantenimiento y dictámenes de las empresas que realizan el mantenimiento de elevadores.

Lee también: Vecinos liberan paso de caseta por incumplimiento de escrituración; se niegan a ser la colonia 4T

Así como el Visto Bueno de Seguridad y Operación de las instalaciones actualizado y la constancia de Seguridad Estructural.

Suspenden la Plaza Mítikah por la caída de un elevador. Foto: Especial

El cierre había sido ordenado por la autoridad local la noche del martes que se registró la falla en uno de los elevadores.

A través de un comunicado, el área administrativa de Mítikah reconoció la labor de las autoridades en estás revisiones y se dijeron listos para volver a operar.

"Estamos listos para recibirlos nuevamente y seguir ofreciendo la mejor experiencia de visita", afirmaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr