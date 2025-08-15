Tepotzotlán, Mex.— “Somos las Fimesas y no la Cuarta T”, fue una de las consignas que gritaron habitantes de las colonias Fimesa I, II y III de Tultitlán, que se niegan a ser nombrados como colonia La Cuarta Transformación. Como parte de la protesta liberaron el paso en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, para que los automovilistas cruzaran sin pagar peaje.

Los colonos manifestaron su descontento por lo que, afirman, fueron incumplimientos de acuerdos con autoridades del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), para avanzar en la escrituración de 4 mil 500 casas.

Tuvieron reunión con representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes informaron que la próxima semana llevarán a cabo dos diligencias más que les hacen falta para poder presentar ante el Juez de Control las carpetas de investigación sobre los predios enmallados por el gobierno local y la demolición de 16 viviendas.

El abogado Iván Fuentes sostuvo que son 93 afectados por demoliciones, detenidos y por predios enmallados, así como las más de 4 mil personas que pretenden regularizar jurídicamente la situación de sus predios. El lunes 18 de agosto tendrán una reunión para el tema de escrituración con el IMEVIS.

“Ellos ya cumplieron con los requisitos que les solicitaron. Lo que nos comentan ellos es que si el día lunes no les dan una certeza de que podrán hacer el juicio de usucapión para que puedan tener su escrituración, la siguiente semana van a liberar de manera indefinida el Circuito Exterior Mexiquense y la caseta de Tepotzotlán”, declaró Fuentes.

Los colonos también se manifestaron en contra de Elena García y Ana Castro, diputada local y alcaldesa de Tultitlán, a quienes acusan de despojo y actos de corrupción.