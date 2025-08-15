El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México dio a conocer que ya está el depósito del apoyo para uniformes y útiles escolares, por lo que aquellos que cuentan con su tarjeta ya podrán acceder al dinero y hacer sus compras para el ciclo escolar 2025-2026.

¿De cuánto es el apoyo?

Recuerda que el depósito es anual y se otorgan los siguientes montos, de acuerdo con el nivel educativo:

●Preescolar y CAM preescolar $970 pesos.

● Primaria y CAM Primaria $1,100 pesos.

●CAM Laboral $1,180 pesos.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

Recuerda que sólo podrán disponer de este depósito anual los estudiantes que sean beneficiarios del programa, que tengan registro vigente en la plataforma de Mi Beca para Empezar del ciclo escolar 2025-2026 y cuyos datos y expediente de Llave CDMX estén actualizados.

