Más Información

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la dio a conocer que ya está el depósito del apoyo para uniformes y , por lo que aquellos que cuentan con su tarjeta ya podrán acceder al dinero y hacer sus compras para el ciclo escolar 2025-2026.

¿De cuánto es el apoyo?

Recuerda que el depósito es anual y se otorgan los siguientes montos, de acuerdo con el nivel educativo:

●Preescolar y CAM preescolar $970 pesos.

● Primaria y CAM Primaria $1,100 pesos.

●CAM Laboral $1,180 pesos.

Lee también

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

Recuerda que sólo podrán disponer de este depósito anual los estudiantes que sean beneficiarios del programa, que tengan registro vigente en la plataforma de del ciclo escolar 2025-2026 y cuyos datos y expediente de Llave CDMX estén actualizados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses