El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informó que se realizará una minuciosa revisión en materia de Protección Civil y administrativa de cada uno de los establecimientos que se encuentran dentro de la Plaza Mítikah para verificar que estén en condiciones seguras para operar y garantizar la integridad de los asistentes.

Hasta entonces, dijo, la Plaza permanecerá cerrada y con sellos de suspensión de actividades.

El alcalde acudió al sitio junto con equipos de Protección Civil y Verificación de la alcaldía para supervisar el inmueble, en especial la zona de elevadores, donde la noche del martes 12 de agosto se registró una falla que dejó un saldo de dos personas lesionadas.

Recorrió desde la zona de estacionamiento hasta diversos pasillos del centro comercial.

“Hoy estoy aquí con el equipo de la alcaldía Benito Juárez y Protección Civil, específico con verificación, para hacer la verificación general del inmueble, donde garantizamos la permanencia y la seguridad de todos los vecinos, vecinas y visitantes que tenemos aquí en la alcaldía, donde la vida humana es lo más importante para nosotros”, comentó.

Puso especial atención en la planta baja, donde ayer mismo se realizó una alfombra roja, que no tenía permisos de la alcaldía y por ende violaba los protocolos en materia de Protección Civil.

Foto: Especial

“No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones, nosotros estamos con orden y legalidad y seguiremos trabajando, hasta que nos comprueben que puede ser un lugar seguro para todos los visitantes”, afirmó.

Luis Mendoza insistió en que la revisión pretende “asegurar que todos los vecinos y vecinas puedan ingresar sin ningún tipo de riesgos, sea un elevador, sea una escalera, sea lo que sea, estamos al pendiente de la seguridad de los vecinos”.

Cabe mencionar que el día de los hechos, se solicitó a personal de la Plaza detener el servicio de los elevadores tras el incidente, a lo que se negaron; motivo por el cual personal de Protección Civil se vio obligado a suspender el servicio por razones de seguridad hora y media después del accidente.

“El responsable de la Plaza se presentó una hora después del incidente para atender la emergencia”, informó la alcaldía. Tampoco se activaron los protocolos de seguridad y Protección Civil a los que están obligados a implementar, por lo que elementos de Blindar BJ 360º y Protección Civil de la alcaldía establecieron un perímetro de seguridad en el lugar.

La alcaldía y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) determinaron la suspensión total de actividades en la plaza comercial hasta que se subsanen las fallas estructurales en las instalaciones involucradas y se entreguen las cartas responsivas oficiales emitidas por un Director Responsable de Obra (DRO) y un corresponsable en instalaciones, tal como lo establece la normatividad vigente.

cr