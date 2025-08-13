Nezahualcóyotl, Méx.- La abogada, Fabiola Villa, denunció que elementos de la Policía de Género del ayuntamiento de Los Reyes La Paz amenazaron a Noemí, la mamá del niño Fernando, quien fue hallado sin vida en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino el 4 de agosto, para que ella dejara de ser su representante legal en el caso.

“Ella nos dice que la amenazaron los policías de Género el día de la audiencia, que fue el lunes, porque le dijeron que si no lo hacía, pues iban a tener consecuencias graves”, dijo.

Durante la audiencia del lunes en la que un juez de Control determinó vincular a proceso por el delito de desaparición de persona, en agravio del menor de cinco años, a Carlos “N”, Ana Lilia “N” y a “Ana”, la madre de Fernando, el niño que fue asesinado al no poder pagar mil pesos que le habían prestado, le dijo al impartidor de justicia que Fabiola Villa ya no sería su abogada y nombró a otro representante legal, pero no llevaba su cédula profesional para asumir esa responsabilidad.

Por esa razón fue designada una asesora legal pública en esa diligencia judicial.

Fabiola Villa tuvo que abandonar la sala y después denunció intromisión de autoridades estatales y municipales en el caso.

Este miércoles se realizó otra audiencia en la que un juez los vinculó a proceso por el delito de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo, en agravio de Fernando, a los tres imputados, pero no estuvo presente la mamá ni algún abogado de la familia.

La abogada Fabiola Villa estuvo afuera de los juzgados y ahí comentó a los medios que los policías locales la obligaron a decir que ella ya no la representaría legalmente.

Después se reunieron las dos y Noemí le contó lo que ocurrió y decidió que Fabiola sea otra vez su abogada en el caso.

Ahora van a presentar una denuncia contra los policías de Los Reyes Paz que amenazaron a la mamá de Fernando.

“Tenemos los mensajes de su número telefónico y sabemos los números, no sabemos quien haya sido, pero pues el que resulte responsable”, dijo.

dmrr/cr