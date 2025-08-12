Toluca, Estado de México.- Juan Cruz Solano, quien se desempeñaba como Director de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, detenido en el marco de las acciones de la Operativo “Enjambre”, fue sentenciado a 10 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad en el delito de extorsión, en agravio de dos comerciantes.

En audiencia realizada en los Juzgados de Tenango del Valle, el Representante Social aportó y expuso pruebas, las cuales fueron determinantes para que el Tribunal de Enjuiciamiento, dictara esta sentencia de condena en su contra, por hechos registrados el 19 de julio de 2024 en el municipio de Coatepec Harinas.

La investigación precisó que ese día, al encontrarse ambas víctimas en la colonia centro de dicho municipio, fueron interceptados por Juan Cruz Solano y dos sujetos más.

El ahora sentenciado exigió una suma económica a las víctimas a cambio de “brindarles protección contra grupos criminales”, además los amenazó con privarlos de la vida para que no denunciaran estos hechos.

El 26 de julio del año pasado, el responsable se presentó ante los dos comerciantes, a uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego, les exigió más dinero y después se retiró del lugar junto con sus dos cómplices.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, fue posible determinar que este individuo al parecer era integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana.

Cabe mencionar que este individuo fue aprehendido en el mes de septiembre de 2024, en el marco de las acciones de la Operación “Enjambre” derivado de la desaparición del Comisario de Seguridad Pública del municipio de Temascalcingo, Agustín “N”, así como de su escolta, Juan Carlos “N”.

En relación a este hecho se tuvo conocimiento sobre la intervención de elementos de seguridad pública de distintos municipios mexiquenses en hechos delictivos, se identificó la relación de Comisarios y/o Directores de Seguridad Pública Municipales quienes se relacionaron activamente con grupos delictivos.

Por lo anterior, durante los meses de agosto y septiembre de 2024, fueron llevadas a cabo acciones operativas que derivaron en la captura de Eulises “N”, Director de Seguridad Pública del municipio de Acambay; Carlos Alberto “N”, Director de Seguridad Pública municipal de Aculco; Luis Ángel Nicolás Santos, Director de Seguridad Pública de Tlatlaya y el ahora sentenciado, todos ellos relacionados con actividades extorsivas y vínculos con grupos delincuenciales con orígenes en los estados de Michoacán y Jalisco.

A través de la Operación “Enjambre”, que investiga la probable relación de individuos principalmente servidores o ex servidores públicos municipales con delitos de alto impacto cometidos en la entidad por grupos criminales generadores de violencia, a la fecha han sido detenidos 60 investigados, de los cuales cuatro ya se encuentran sentenciados.

El pasado mes de julio obtuvo condena de 47 años y 6 meses de prisión Erik Adrián Hernández Mejía alias “El Tocino”, quien se desempeñaba como elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Nicolás Romero responsable de homicidio calificado.

En ese mismo mes, también fue sentenciado a 50 años de prisión Luis Ángel Nicolás Santos, quien se desempeñaba como Director de Seguridad Pública de Tlatlaya e intervino en el delito de secuestro exprés en agravio de dos víctimas.

De igual forma, obtuvo condena de 62 años y 6 meses de prisión por el ilícito de secuestro exprés con fines de robo, Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, quien se desempeñaba como elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Nicolás Romero.

