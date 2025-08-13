Tras dos días de locura debido a las lluvias, las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) comienzan a regularizarse.

Durante un recorrido por la Terminal 2, se pudo observar el vaivén de viajeros, pero ya no se apreciaba caos ni tumultos multitudinarios.

En las pantallas se podía ver que prácticamente todos los vuelos estaban en tiempo, en otros las personas ya estaban abordando, y sólo uno con destino internacional presentaba atraso.

Familias se encontraban sentadas esperando la hora de abordar y para “matar” el tiempo veían su celular para contestar un whats, navegar en internet o ver una serie.

Otras familias se despedían con los ojos llorosos, pues un ser querido tomaría un vuelo y no lo verán más por algún tiempo.

“Dios te bendiga, hijo, con cuidado”, exclamó una madre que veía poco a poco como su hijo caminaba hacia la puerta de abordar que lucía muy normal para ser medio día.

Unas madrecitas, monjas para que no se lea tan mal, también se encontraban esperando un vuelo que llevaría a alguna de ellas, por algunas horas, hacia los terrenos del Señor: el cielo.

La “normalidad” poco a poco regresa a la terminal aérea, pero el riesgo latente que Tláloc vuelva a hacer de las suyas sigue presente.

