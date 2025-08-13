Más Información
Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch
No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto
Hugo Aguilar va por recorte de salarios en la SCJN; definirán presupuesto en septiembre, tras toma de posesión
Dictan segunda vinculación a proceso a implicados en asesinato del niño Fernando; es por el delito de secuestro con agravante de muerte
Este miércoles, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) luce tranquilo y su operatividad es normal.
Las personas acuden a las ventanillas a documentar, sin largas filas. Algunos aprovechan para tomarse selfies, incluso hay quienes esperan a sus familiares con globos.
“Todo está tranquilo. El vuelo sin problemas. La verdad es que todo estuvo bien. El aeropuerto está bonito”, dijo Juana quien arribó procedente de Colima.
“Mi esposo viene de Monterrey, y hasta el momento no han comentado de demoras”, señaló Claudia otra usuaria del AIFA.
Lee también Dron de EU que vuela sobre Valle de Bravo, no es militar; fue una petición de México: Harfuch
LL