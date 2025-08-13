Este miércoles, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) luce tranquilo y su operatividad es normal.

Las personas acuden a las ventanillas a documentar, sin largas filas. Algunos aprovechan para tomarse selfies, incluso hay quienes esperan a sus familiares con globos.

“Todo está tranquilo. El vuelo sin problemas. La verdad es que todo estuvo bien. El aeropuerto está bonito”, dijo Juana quien arribó procedente de Colima.

“Mi esposo viene de Monterrey, y hasta el momento no han comentado de demoras”, señaló Claudia otra usuaria del AIFA.

