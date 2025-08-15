Más Información

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

El cuerpo de una mujer que se encontraba reportada como desaparecida fue encontrado dentro de una obra en construcción en la , la tarde del jueves.

Fue gracias a las investigaciones tras la denuncia por la desaparición de la mujer, presentada el pasado 7 de agosto, que se desplegó el operativo de búsqueda.

Hallan cuerpo de mujer en una obra

Personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina y de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México ingresaron a un predio ubicado en la calle Zempoala, colonia Independencia, donde hay una obra en construcción que está asegurada por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA).

Lee también

Allí, encontraron un área donde se había colocado cemento recientemente.

El personal de la Fiscalía y de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México se apoyó de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, expertos en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, así como de un binomio canino para excavar y finalmente encontrar el cuerpo de la mujer.

La Fiscalía de Justicia capitalina informó que la muerte de la mujer habría sido "de manera violenta".

Lee también

La víctima sería una mujer de origen chiapaneco, mencionó extraoficialmente uno de los policías de investigación durante las diligencias.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia capitalina informó que se tiene identificado a un sujeto que estaría involucrado en los hechos y ya es buscado por la dependencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses