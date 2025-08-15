El cuerpo de una mujer que se encontraba reportada como desaparecida fue encontrado dentro de una obra en construcción en la alcaldía Benito Juárez, la tarde del jueves.

Fue gracias a las investigaciones tras la denuncia por la desaparición de la mujer, presentada el pasado 7 de agosto, que se desplegó el operativo de búsqueda.

Hallan cuerpo de mujer en una obra

Personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina y de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México ingresaron a un predio ubicado en la calle Zempoala, colonia Independencia, donde hay una obra en construcción que está asegurada por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA).

Allí, encontraron un área donde se había colocado cemento recientemente.

El personal de la Fiscalía y de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México se apoyó de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, expertos en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, así como de un binomio canino para excavar y finalmente encontrar el cuerpo de la mujer.

La Fiscalía de Justicia capitalina informó que la muerte de la mujer habría sido "de manera violenta".

La víctima sería una mujer de origen chiapaneco, mencionó extraoficialmente uno de los policías de investigación durante las diligencias.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia capitalina informó que se tiene identificado a un sujeto que estaría involucrado en los hechos y ya es buscado por la dependencia.

