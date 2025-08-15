La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que mil 455 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias que se registraron en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, a quienes dijo, se les ha brindado atención.

“Se concluyeron todas las acciones para atender las emergencias que vimos recientemente en la Gustavo A. Madero, en Venustiano Carranza, en Iztacalco, tenemos de las tres alcaldías, la suma de mil 455 viviendas dañadas por las lluvias que han estado siendo apoyados en retirar el agua, limpiar las calles y reforzar la zona para evitar que las subsecuentes lluvias pudieran nuevamente dañar”, precisó.

Tras la inauguración del “EDEN Mestizaje” en la GAM, la alcaldesa recordó que agosto y septiembre suelen ser los meses más lluviosos en la Ciudad de México.

“Mes de agosto y mes de septiembre lamentablemente son los meses de mayor lluvias y estamos y seguimos preparados para enfrentar”, dijo.

