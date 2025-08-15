Más Información
Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses
Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice
Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países
Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto
Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que mil 455 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias que se registraron en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, a quienes dijo, se les ha brindado atención.
“Se concluyeron todas las acciones para atender las emergencias que vimos recientemente en la Gustavo A. Madero, en Venustiano Carranza, en Iztacalco, tenemos de las tres alcaldías, la suma de mil 455 viviendas dañadas por las lluvias que han estado siendo apoyados en retirar el agua, limpiar las calles y reforzar la zona para evitar que las subsecuentes lluvias pudieran nuevamente dañar”, precisó.
Tras la inauguración del “EDEN Mestizaje” en la GAM, la alcaldesa recordó que agosto y septiembre suelen ser los meses más lluviosos en la Ciudad de México.
Lee también Clima CDMX: continúan las lluvias a partir del mediodía de este viernes, 15 de agosto
“Mes de agosto y mes de septiembre lamentablemente son los meses de mayor lluvias y estamos y seguimos preparados para enfrentar”, dijo.
maot/cr