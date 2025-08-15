La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este viernes 15 de agosto.

Se esperan lluvias fuertes puntuales, intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿A qué hora lloverá en la CDMX?

A partir de las 12:00 del día y hasta las 22:00 de la noche se prevén lluvias fuertes en la CDMX.

Los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

¿Temperaturas para la CDMX?

La temperatura máxima para este día será de 24°C y la mínima de 14°C.

