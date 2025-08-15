Más Información

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

La mañanera de Sheinbaum, 15 de agosto, minuto a minuto

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

El de la CDMX informó que se reanudó la circulación de la y brindando servicio en ambas direcciones.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro publicó en sus redes sociales que “se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran abiertas y brindando servicio en ambas direcciones”.

Metro. Foto: especial

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro?

El Metro informó que por trabajos en la zona de vías de la Línea 2 se suspendió el servicio de Cuatro Caminos a Hidalgo en ambos sentidos y que no se ofrecía servicio de trenes de Hidalgo a Tasqueña.

Por lo que personal del Sistema se encontraba laborando para reanudar la operación de la Línea 2.

maot

