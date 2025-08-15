Más Información
Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%
Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible
Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena
Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre
El Metro de la CDMX informó que se reanudó la circulación de la Línea 2 y brindando servicio en ambas direcciones.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro publicó en sus redes sociales que “se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran abiertas y brindando servicio en ambas direcciones”.
Lee también Fuertes luvias ocasionan corto circuito en línea 2; "equipo de emergencias actuó de manera rápida": Adrián Rubalcava
¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro?
El Metro informó que por trabajos en la zona de vías de la Línea 2 se suspendió el servicio de Cuatro Caminos a Hidalgo en ambos sentidos y que no se ofrecía servicio de trenes de Hidalgo a Tasqueña.
Por lo que personal del Sistema se encontraba laborando para reanudar la operación de la Línea 2.
maot