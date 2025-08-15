El Metro de la CDMX informó que se reanudó la circulación de la Línea 2 y brindando servicio en ambas direcciones.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro publicó en sus redes sociales que “se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran abiertas y brindando servicio en ambas direcciones”.

Metro. Foto: especial

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro?

El Metro informó que por trabajos en la zona de vías de la Línea 2 se suspendió el servicio de Cuatro Caminos a Hidalgo en ambos sentidos y que no se ofrecía servicio de trenes de Hidalgo a Tasqueña.

Por lo que personal del Sistema se encontraba laborando para reanudar la operación de la Línea 2.

maot