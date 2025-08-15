Las lluvias y el desgaste del día, ocasionaron la falla de un aislador conocido como "cupón" que produjo un cortocircuito, este jueves en la interestación Zócalo-Pino Suárez de la la línea 2 del Metro, explicó el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava.

En un video que difundió en redes sociales, el director del Metro destacó que la avería se registró en uno de los conocidos “cupones”, que son aisladores de energía entre una zona y otra. Al fallar un cupón en la interestación Zócalo- Pino Suárez, este dejó de operar como aislante y causó afectación en vías.

“La afectación de las lluvias que hemos tenido últimamente provocaron una afectación en este pedazo justamente que se llama el cupón. Este cupón evita que tengamos energía y que corra la energía de manera permanente cuando requerimos reparar una zona u otra. Este cupón funciona como aislador por completo para que no tengamos energía en una zona mientras la otra sigue funcionando”, dijo el director del Metro.

“Esto provocó que el cupón dejó de funcionar con su efecto aislante. Empezó a crear una especie de chisporroteo y con el desgaste del día de hoy provocó un estruendo y humo. Y eso fue lo que provocó la afectación de las vías justamente en este punto.”, acotó.

Rubalcava remarcó que “Son cosas que pasan, son lluvias atípicas. Bueno, quiero informarles que no hay ningún lesionado. El equipo de emergencias actuó de manera rápida y oportuna”.

También sostuvo que se observó una especie de humo y un estruendo muy fuerte. “Les agradecemos su paciencia y comprensión a todos los usuarios su paciencia ante esta situación que les ha provocado una afectación en su movilidad. Pero aquí estamos todo el equipo de Metro y recuerda que cuidarte es parte del viaje”.

