¡Otra vez el Metro! Línea 2 suspende servicio de Tasqueña a Colegio Militar debido a un corto circuito; SCT descarta incendio o explosión

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó que hay suspensión del servicio en la Línea 2 del Metro por la revisión de vías, esto es de Tasqueña a Colegio Militar por lo que se presta el servicio gratuito del RTP.

El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, reportó que sí hay operación de Colegio Militar a Cuatro Caminos.

Elementos de la PBI redirigen a los usuarios del metro tras el cese del servicio en la línea 2. Foto: Gabriel Pano

“Personal especializado del Metro trabaja para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible. No hay servicio de Tasqueña a Colegio Militar.

“El @RTP_CiudadDeMex brinda apoyo gratuito para el traslado de las y los usuarios. Toma previsiones y mantente informado a través de los canales oficiales del @MetroCDMX”

Metro descarta explosión o incendio

El Sistema de Transporte Colectivo descartó que se haya suscitado una explosión o incendio tras el corto circuito de esta tarde noche en el tramo de Pino Suárez-Zócalo.

Usuarios reportaron humo y escucharon una explosión, incluso los pasajeros que se quedaron en el tren, tuvieron que ser desalojados en vías.

Algunos pasajeros tuvieron que agacharse y tirarse al piso para huir del humo que afectó el paso del convoy, según imágenes que circulan en redes sociales.

🚨 #AHORA | Intensa movilización de servicios de emergencia en la estación Pino Suárez del Metro.



👉 Ciudadanos reportaron una fuerte explosión y presencia de humo en el tramo entre San Antonio Abad y Pino Suárez.



📹: Especial pic.twitter.com/JI0Z8Gz5bM — Azucena Uresti (@azucenau) August 15, 2025

¿Cómo opera el servicio?

El servicio no opera de Tasqueña a Colegio Militar, es decir, 18 de 24 estaciones y los trenes circulan de Colegio Militar a Cuatro Caminos. Solo prestan servicio seis estaciones.

El Metro informó que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros prestarán servicio durante el tiempo que no opere el tramo.

Personal de seguridad industrial y protección civil apoyó en el desalojo de usuarios a través de la vía, conforme al protocolo de operación. "No se registraron personas lesionadas".

Técnicos de instalaciones fijas ya laboran en la reparación del sistema de vías en la interestación Zócalo-Pino Suárez, afectado, aparentemente, por un corto circuito. No se tiene registro de explosión o incendio.

Tras la suspensión de estaciones en la Línea 2 por corto circuito, el Metro informó que el servicio provisional se amplia de Cuatro Caminos a Hidalgo de la línea y no se ofrece servicio de Hidalgo a Tasqueña.

🔴 Importante – Línea 2

El servicio provisional se amplía de Cuatro Caminos a Hidalgo.

⚠️ No hay servicio de Hidalgo a Tasqueña. El @RTP_CiudadDeMex apoya con traslado gratuito a las y los usuarios en este tramo.

Personal especializado del Metro continúa trabajando en zona de… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 15, 2025

El Metro dijo que unidades de RTP prestan servicio de apoyo hacia Tasqueña, debido a que el corto circuito se suscitó en el tramo de Pino Suárez-Zócalo.

El director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava dijo en sus redes sociales: “ El servicio provisional se amplía de Cuatro Caminos a Hidalgo.

No hay servicio de Hidalgo a Tasqueña. El @RTP_CiudadDeMex apoya con traslado gratuito a las y los usuarios en este tramo. Personal especializado del Metro continúa trabajando en zona de vías de la interestación Pino Suárez - Zócalo.

Gracias por su comprensión. Seguiremos informando por los canales oficiales del @MetroCDMX”, indicó.

