Más Información

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

La mañanera de Sheinbaum, 14 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 14 de agosto, minuto a minuto

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Caída de pobreza es buena noticia: experta del IMCO; su sostenibilidad está en duda, matiza

Caída de pobreza es buena noticia: experta del IMCO; su sostenibilidad está en duda, matiza

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó la mañana de este jueves que la estación Potrero, perteneciente a la Línea 3, permanece cerrada debido a trabajos para retirar el agua acumulada en uno de sus pasillos, tras la registrada en la zona.

A través de sus redes sociales, el organismo indicó que la medida se implementa por seguridad y protección civil de las y los usuarios, mientras el personal labora para restablecer el servicio en la estación.

Lee también

El STC precisó que el resto de las estaciones de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, se encuentra en operación normal.

Se recomienda a las personas usuarias tomar previsiones y considerar alternativas de traslado en tanto concluyen las labores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses