El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la mañana de este jueves que la estación Potrero, perteneciente a la Línea 3, permanece cerrada debido a trabajos para retirar el agua acumulada en uno de sus pasillos, tras la fuerte lluvia registrada en la zona.

A través de sus redes sociales, el organismo indicó que la medida se implementa por seguridad y protección civil de las y los usuarios, mientras el personal labora para restablecer el servicio en la estación.

El STC precisó que el resto de las estaciones de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, se encuentra en operación normal.

Se recomienda a las personas usuarias tomar previsiones y considerar alternativas de traslado en tanto concluyen las labores.

