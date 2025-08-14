Más Información

A menos de dos horas de las intensas lluvias que se prevén para hoy, vecinos de la colonia Villa de Aragón, , quienes ya no están dispuestos a volverse a inundar y a perder sus pertenencias, se preparan con costales de arena en sus puertas, cisternas y ventanas para evitar que el agua se vuelva a meter a sus viviendas.

Esta zona fue una de las más afectadas por las del domingo y lunes, pues duró con inundaciones casi tres días.

"Como quien dice, nos estamos preparando para la guerra contra el agua", dice Blanca Estela mientras recibe más costales por parte de la demarcación para poner arriba de su cisterna.

Ya tiene la puerta abarrotada de , únicamente le faltan algunos para tapar su cisterna, pues aseguró que en estos últimos días se le metió el agua a esa zona.

Esta zona fue una de las más afectadas por las lluvias ya que duró con inundaciones casi tres días. (14/08/25) Foto: Rafael García
"Ya la cisterna se me contaminó el domingo, se me ensució, ya la lavamos y otra vez me volvió a pasar el domingo, entonces pues ya es hora de adelantarnos un poquito, prepararnos y luchar como quien dice", explicó.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja para la tarde noche de hoy en la alcaldía Gustavo A Madero por pronóstico de fuertes lluvias y granizo.

Martín Ramírez, quien en las inundaciones perdió "todo lo que te puedas imaginar", desde ropa, muebles, comida, refrigerador, pantallas, televisión y sus pertenencias en general, también se prepara con costales de arena en la puerta para tratar de que el agua entre lo menos posible.

En las calles 1525 a la 1513 decenas de vecinos han colocado costales de arena en fila, apilados o de la manera que consideren más efectiva, en las puertas o cisternas. (14/08/25) Foto: Rafael García
"De todas maneras va a entrar, es la naturaleza, esa siempre nos va a ganar aunque nos neguemos. Pero creéme que la hemos pasado tan duro que disminuir cualquier posibilidad de inundaciones pues es lo mejor", señaló.

En la casa de María Ester también se encuentran apilados, en la puerta principal y la secundaria, decenas de costales para evitar perder, otra vez, "comida, muebles y todo lo que se nos echó a perder. Toda la madera de la sala se nos infló, y ahorita la economía no está como para darnos el lujo de volver a sufrirla".

La SGIRPC activó la alerta naranja para la tarde noche de hoy en la alcaldía Gustavo A Madero. (14/08/25) Foto: Rafael García
En las calles 1525 a la 1513 decenas de vecinos han colocado costales de arena en fila, apilados o de la manera que consideren más efectiva, en las puertas o cisternas.

