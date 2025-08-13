El alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, instó módulos móviles de atención médica en las colonias que han sido afectadas por las lluvias.

Mientras que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México instaló una carpa médica.

Las unidades se ubican en las colonias Providencia, Pradera, Villa de Aragón y San Juan de Aragón VI sección, donde la Secretaría de Salud y la alcaldía brindan atención médica y colocan vacunas contra tétanos y hepatitis B.

Brindan atención médica y colocan vacunas contra tétanos y hepatitis B. Foto: Especial.

La demarcación explicó que en cada una de estas colonias se ha instalado un puesto de mando, donde los vecinos pueden acudir para solicitar cualquier tipo de apoyo, ya sea el desazolve de su cuadra o ayuda para cobrar el seguro de un mueble.

El alcalde realizó un recorrido en compañía del Secretario de Gobierno, César Cravioto, quienes atendieron a las personas afectadas en las colonias Villa de Aragón y San Juan de Aragón VI sección.

“Ya tenemos las coladeras trabajando, queremos censar a todos, que los seguros visten a todos y que se respalde todo lo que se haya descompuesto, el refrigerador, la estufa, la mesa, y que ayudemos esta etapa de limpiar de sacar el agua de las cisternas, desinfectar, está la Secretaría de salud con las carpas vacunas, todo pueda fluir más rápido, tenemos también los comedores de la ciudad, poca gente ha venido la verdad pero está todo para brindar apoyo a la ciudadanía”, dijo.

Además se distribuyeron kits de limpieza que contienen cubeta, escoba, jalador, jerga, cloro y bolsas de jabón en polvo, con la intención de que los vecinos puedan desinfectar sus hogares.

Se distribuyeron kits de limpieza. Foto: Especial.

También se hicieron costales con arena para evitar que el agua ingrese a los hogares.

Atención a casas dañadas por lluvias

El alcalde declaró que al momento se encuentran instalados cuatro centros de mando con más de dos mil personas laborando en cada uno para atender las afectaciones por las inundaciones.

Dicho personal realiza labores de limpieza de casas y calles, desazolve, retiro de muebles dañados, vaciado de cisternas, entre otras.

Se hicieron costales con arena para evitar que el agua ingrese a los hogares. Foto: Especial.

Apuntó que antes de finalizar la semana se contará con un reporte de daños y comenzará la entrega de cheques a los damnificados.

