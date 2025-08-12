Más Información
Debido a las lluvias que se registraron la noche de ayer y madrugada de este martes, principalmente en el nororiente de la CDMX, resultaron afectadas unas 190 viviendas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
Así lo dio a conocer la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, quien precisó que en la GAM se contabilizaron unas 150 viviendas con afectaciones y 50 en la Venustiano Carranza.
Tras una visita en la colonia San Juan de Aragón VI sección, la secretaria precisó que las afectaciones en la alcaldía Gustavo A Madero se debieron a “un exceso de precipitación” que se registró anoche, pues en muy poco tiempo se registraron 57 milímetros de lluvia lo que colapsó las redes.
es/cr