La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza adecuaciones y compra de equipo como parte de la modernización de los laboratorios de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales.

Los trabajos de adecuación y redistribución en instalaciones se han realizado en los laboratorios forenses de Balística, Genética, Química, Fotografía, Video, Patología, Odontología, Arqueología y Antropología.

Entre las mejoras realizadas a los laboratorios están control de temperatura y humedad, zonas de trabajo seguras para la toma de muestras, así como a las áreas para los familiares y entrega de cuerpos.

También se adquirieron equipos especiales para el laboratorio de Química Forense: dos cromatógrafos de gases, uno para su uso en la identificación de gases y otro equipado con espectrómetro de masa, usado para análisis toxicológicos y químicos, además de un espectrofotómetro infrarrojo usado para el análisis de muestras sin dañarlas.

Cabe señalar que el laboratorio de Química Forense es el que más solicitudes periciales recibe, informó la Fiscalía.

Estas acciones buscan fortalecer las acciones de la Fiscalía capitalina en materia de procuración de justicia a través de dictámenes científicos más precisos.

También se ha dado mantenimiento a las instalaciones con trabajos de impermeabilización, reparación de filtraciones, renovación del sistema de cableado y mantenimiento de equipos.

