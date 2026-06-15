Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que prevé presentarse a las elecciones que se celebrarán este año, pese a las críticas que enfrenta por su gestión de la guerra en Medio Oriente y sus consecuencias.

"Voy a presentarme a las elecciones y pretendo ganar", dijo el veterano líder, en una rueda de prensa retransmitida por televisión, en sus primeras declaraciones desde que Washington y Teherán anunciaran que habían llegado a un acuerdo marco para poner fin a la guerra.

Según Netanyahu, la guerra contra Irán libró a Israel de la amenaza de "destrucción nuclear" por parte de la república islámica. "Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de destrucción nuclear", aseveró Netanyahu.

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"¿Y qué significaría eso? Significaría que millones de ciudadanos israelíes —ustedes, que me escuchan ahora—, todos ustedes habrían estado en un terrible peligro de muerte masiva... Y hemos alejado de nosotros, por años, este peligro de aniquilación de la población de Israel", declaró el premier israelí.

Netanyahu aseguró que Irán nunca tendrá armas nucleares, independientemente de si se firma o no, el viernes, el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

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"Lo he defendido hasta el día de hoy y lo seguiré defendiendo en el futuro. Con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá", dijo Netanyahu.

Aseguró además que las fuerzas de Israel permanecerán en Gaza, Líbano y Siria "todo el tiempo que sea necesario".

"Establecimos profundas zonas de seguridad alrededor del Estado de Israel. Lo hicimos en Gaza, en Líbano y en Siria", dijo Netanyahu.

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"Y quiero dejarlo claro: permaneceremos en estas zonas de seguridad todo el tiempo que sea necesario para proteger nuestro país".

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