Ginebra.- Rusia aseguró que está abierta a seguir el camino del diálogo político y diplomático para abordar la cuestión del control del armamento nuclear, tras la expiración a principios de este mes del tratado START III, que establecía límites a los arsenales de este país y de Estados Unidos.

En una intervención en la Conferencia de Desarme de la ONU, que se reúne en Ginebra, el embajador ruso Gennady Gatilov, dijo que su país lamenta que "Estados Unidos haya rechazado la constructiva iniciativa rusa" para que ambos países se comprometan oficialmente a autoimponerse limitaciones voluntarias" y así mantener las cantidades máximas de armamentos que especificaba el expirado tratado.

No obstante, el diplomático enfatizó en el foro de desarme que su gobierno está abierto a hablar del asunto.

"De cara al futuro seguimos abiertos a buscar vías políticas y diplomáticas para estabilizar de manera integral la situación estratégica (nuclear) sobre la base de soluciones equitativas y mutuamente beneficiosas", explicó.

Ello siempre y cuando "se den las condiciones adecuadas para dicha cooperación", agregó.

El START III o New START, como también se le conoce, era el Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas, que rigió desde 2010 hasta el pasado 5 de febrero, y fue la continuación de dos tratados homónimos que se firmaron en 1991 y 1993, apenas concluido el periodo agudo de la Guerra Fría.

Entre otras cosas, el START III garantizaba la paridad nuclear, es decir, que ambas potencias aceptaban su Destrucción Mutua Asegurada en caso de guerra, concepto que hacía imposible un conflicto con el uso de bombas atómicas.

España insta países con arsenales nucleares a retomar el diálogo

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, instó a las potencias nucleares con mayores arsenales a "evitar una nueva carrera armamentística y retomar el diálogo y la diplomacia", en su intervención mediante un mensaje de vídeo.

"Por primera vez en décadas nos enfrentamos a un escenario sin límites vinculantes para los arsenales nucleares estratégicos", destacó en alusión a la expiración el pasado 5 de febrero del tratado New START, último sobre control de armamento atómico que mantenían Estados Unidos y Rusia.

Estados Unidos argumenta que es necesario involucrar a China en futuras negociaciones y tratados para el control del armamento nuclear, ante el rápido y opaco desarrollo de su arsenal.

En este contexto, una delegación estadounidense se reunió el lunes en Ginebra con otra de Rusia para tratar entre otras cuestiones la posibilidad de emprender negociaciones para un nuevo tratado de control de armas nucleares, y este martes prevé un encuentro similar con diplomáticos chinos, según pudo confirmar EFE.

