Nueva York. La empresa de mensajería estadounidense FedEx demandó este lunes al Gobierno de Estados Unidos para reclamarle el "reembolso completo" de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, bajo poderes de emergencia y anulados el pasado viernes por el Tribunal Supremo del país.

FedEx busca "el reembolso completo por parte de los acusados de todos los impuestos de la IEEPA (Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional) que los demandantes han pagado a Estados Unidos", según una acción civil interpuesta en la Corte Internacional de Comercio, ubicada en Nueva York.

La empresa argumenta en el documento, disponible públicamente, que importó mercancías de países sujetos a la política de aranceles de Trump y, al pagar al Gobierno de Estados Unidos, "sufrió daños causados por esas órdenes", aunque no concreta a cuánto asciende el monto pagado o la compensación que reclama.

Hace unos meses, al publicar sus resultados trimestrales, FedEx advirtió que las tasas podrían representar un cargo de mil millones de dólares en su ejercicio 2026.

Los acusados son el Gobierno de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) y su comisionado, Rodney Scott.

Según medios económicos, FedEx es la primera gran empresa que demanda a Washington tras el fallo del Supremo que invalida los aranceles llamados "recíprocos" y de otra índole que Trump impuso bajo la IEEPA, pero hay otras firmas, como Costco, que tienen pendientes demandas similares previas al dictamen.

La mayoría del Supremo consideró que el uso de esa ley de 1997 supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

El dictamen afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de EU, junto a los aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá, entre otros.

